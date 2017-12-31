"أردوغان": قضية القدس امتحان للمسلمين والمظلومين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 31 ديسمبر، في كلمة متلفزة بمناسبة حلول عام 2018، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، أحدث تطورا إيجابيا تمثل في إعلان القدس عاصمة لفلسطين.

وأضاف أن "اعتراف دونالد ترامب لم يلق دعما من أحد سوى إسرائيل"، مشددا على أن قضية القدس تحولت إلى امتحان للمسلمين والمظلومين في تركيا وسائر بلدان العالم، مثمنا في الوقت ذاته "موقف شعبه الداعم والصادق للقدس".



وعن الملفات الاقتصادية التي تواجهة الحكومة التركية ، أكد أن حكومته ستضاعف جهودها لأجل القضاء على البطالة، لافتا إلى أن حملة التوظيف الحكومية ستتواصل لاستيعاب عاملين جدد، متابعا قوله: "نعلم أن عام 2018، سيحمل معه تطورات جديدة سواء في الداخل أم في الخارج، لذا فإننا سنستمر في تعزيز قوة بلادنا في كافة المجالات".



وأردف أردوغان بقوله: "سنعمل على زيادة اللحمة بين الدولة والشعب، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الأزمات التي ستعترضنا".