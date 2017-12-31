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بالفيديو..اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على طفل بمدينة الخليل

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 201
بالفيديو..اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على طفل بمدينة الخليل


تداول نشطاء فلسطينيون ، اليوم الأحد 31 ديسمبر، مقطع فيديو مصور عبر كاميرة مراقبة أحدى الشوارع ، يظهر اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على أحد الأطفال بعد اعتقاله من داخل متجر في مدينة الخليل المحتلة قبل أيام.

ويظهر التسجيل قيام جنود الاحتلال بمداهمة منطقة دوار المنارة في الخليل المحتلة، ويعتقلون طفلين وفتى خلال عملهم في متجر، قبل أن يتم الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتيادهم للاعتقال.

وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني ، قد اعتقلت عشرات الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع التظاهرات الغاضبة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني . 

 

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