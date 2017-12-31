نتنياهو يهدد فصائل المقاومة بـ"رد صادم"

هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، حركة المقاومة الإسلامية و فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"رد صادم جدًا"، حال استمر استهداف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ التي تطلق من قطاع غزة .

وقال نتنياهو إن "إسرائيل ترى أن حركة حماس مسؤولة أمامها عن أي إطلاق للنار عليها من داخل قطاع غزة".

وأكد خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته ، أنه منذ تدمير آخر نفق على حدود غزة "هاجم الجيش نحو 40 هدفا من أهداف حماس بما في ذلك الهجوم عند منتصف الليلة الماضية (السبت)".



وقال منتقدًا معارضيه : "لجميع المهرجين ووسائل الإعلام الذين ليس لديهم مسؤولية أمنية أو حتى قيادة عملية أمنية أقترح عليهم الكف عن الصراخ والهدوء".