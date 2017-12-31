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العدو الصهيوني يقتحم مدرسة ويُخرج الطلاب بالقوة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 161
العدو الصهيوني يقتحم مدرسة ويُخرج الطلاب بالقوة

أكد مسئول فلسطيني، أن قوات العدو الصهيوني، قامت اليوم الأحد، بإغلاق مداخل قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله، ومداهمة منازل وتفتيشها وإخراج الطلبة من المدارس بالقوة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي قوله إن سيارات جيب عسكرية وجرافة ومصفحتين اقتحمت القرية فجراً، دون معرفة الأسباب .

وأوضح أن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها، كما اعتلت أسطح منزلين ومقر مجلس البلدة".

وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت المدارس، أثناء أداء الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعملت على إخراجهم بالقوة، مرجحاً أن الوضع مهيأ للتصعيد، خاصة بعد اقتحام مماثل يوم أمس، أعقبه مواجهات، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

 

 

 

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