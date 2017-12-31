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إصابة (11) مواطنًا فى حوادث سير بمحافظتى الجيزة والإسماعيلية

منذ 10 ساعة
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إصابة (11) مواطنًا فى حوادث سير بمحافظتى الجيزة والإسماعيلية

قالت وزارة الصحة فى بيان لها، اليوم الأحد، أن 11 مواطنًا قد أصيبوا بمحافظتي الجيزة والإسماعيلية فى حوادث سير.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة 4 مواطنين نتيجة تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة الإسماعيلية القاهرة الصحراوى  الكيلو 76 ، محافظة الإسماعيلية، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى الجلاء العسكرى، والإسماعيلية العام.
 
وأضاف مجاهد فى بيان اليوم الأحد، أن الحادث الثانى أسفر عن إصابة 7 مواطنين نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص خلف نادى الصيد مدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات مجهزة على الفور نقلت المصابين إلى مستشفى زايد التخصصى.
 
وأشار إلى أن الإصابات فى الحادثين تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا  توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

 

 

 

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