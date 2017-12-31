الإسماعيلية.. إصابة أمين شرطة و(6) مجندين إثر انقلاب سيارة



قالت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن أمين شرطة و6 مجندين أصيبا، نتيجة انقلاب سيارتهم على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من العميد إيهاب عبداللة مدير إدارة النجدة يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن الإسماعيلية أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من "على.ع.ع" 38 عامًا أمين شرطة، و"عبد الوكيل.ع.أ" 21 عامًا، مجندو"أحمد.خ.ع" 21 عامًا مجند و"أحمد.م.إ" 21 عامًا، مجند، و"مصطفى.م.ت" 21 عامًا و"رجب.ف.ع" 21 عامًا، و"خالد.م.م" 21 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.