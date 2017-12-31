الشرقية.. انهيار جزء من مدرسة إثر انفجار محول كهرباء



انفجر محول كهرباء بقرية شيبة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن انهيار جزء من سور مجمع المدارس بالقرية .

وتلقت الجهات المعنية اخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع انفجار في محول كهرباء بقرية شيبة بدائرة مركز الزقازيق .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات للمعاينة، وبالفحص تبين انفجار بالمحول وانهيار جزء من سور مجمع المدارس بالقرية، فيما رجح مصدر أمني بأن سبب الانفجار الأحمال الزائدة، وتم انتداب الأدلة الجنائية ولجنة من إدارة الكهرباء للفحص وبيان سبب الانفجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

وفي بداية سبتمبر انهار جزء من سور مدرسة بمحافظة الدقهلية أثناء قيام مقاول بأعمال هدم لعقار بشارع الجمهورية بالمنصورة .

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد الشرباش رئيس مباحث المديرية بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول المنصورة، من المدعو أيمن داخلى وديع شلبى 40 سنة أخصائى إجتماعى بمدرسة "بن لقمان" الإعدادية، الكائنة بشارع الجمهورية - دائرة القسم ومقيم منطقة "عزبة عقل" دائرة قسم ثان المنصورة بتضرره من المدعو "عبدربه ال" ولا يعرف باقى اسمه، مقاول لقيامه بأعمال هدم بالعقار المجاور للمدرسة، ملك المدعو محمد سعد أحمد أبوالمجد، ما تسبب فى هدم جزء من سور المدرسة الخارجى، وقيامه بإلقاء بعض مخلفات البناء بفناء المدرسة .

بالانتقال والفحص تبين وجود لوحة إرشادية على العقار مدون عليها رخصة هدم للعقار تحت رقم 841/2016 ، 2017 صادرة من حى غرب المنصورة باسم مالك العقار المذكور، كما تبين وجود هدم بسور المدرسة بمساحة 1.5 متر طول ، وارتفاع 40 سم ووجود بعض مخلفات الهدم داخل فناء المدرسة، وتم إخطار رئاسة حى غرب المنصورة لاتخاذ اللازم، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة واستدعاء مالك العقار والمقاول وسؤالهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10664/2017 إدارى القسم .