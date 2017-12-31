Responsive image

-4º

31
ديسمبر

الأحد

26º

31
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • مقتل واصابة 29 شخص على يد انتحاري بـ أفغانستان
     منذ 6 ساعة
  • تظاهرات للمحامين للمطالبة برحيل سامح عاشور
     منذ 6 ساعة
  • العدو الصهيوني يقتحم مدرسة ويُخرج الطلاب بالقوة
     منذ 6 ساعة
  • العسكرية تُحيل أوراق متهمي قضية "اغتيال العقيد وائل طاحون" للمفتي
     منذ 6 ساعة
  • المالية تعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى فى يناير عند (16) جنيه
     منذ 6 ساعة
  • إصابة (11) مواطنًا فى حوادث سير بمحافظتى الجيزة والإسماعيلية
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

2:46 مساءاً


المغرب

5:09 مساءاً


العشاء

6:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تمديد اعتقال "نور التميمي" (100) يوم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 110
تمديد اعتقال "نور التميمي" (100) يوم


مددت عصابة العدو الصهيوني، الأحد، اعتقال الفتاة الفلسطينية نور التميمي نجلة عم الناشطة عهد التميمي لمدة 100 يوم.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي: "الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة".

يذكر أن القوات الصهيونية اعتقلت نور وابنة عمها عهد وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهن بطرد جنود إسرائيليين من باحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي إن السلطات الصهيونية رفضت إطلاق سراح نور، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers