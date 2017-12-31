تمديد اعتقال "نور التميمي" (100) يوم



مددت عصابة العدو الصهيوني، الأحد، اعتقال الفتاة الفلسطينية نور التميمي نجلة عم الناشطة عهد التميمي لمدة 100 يوم.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي: "الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة".

يذكر أن القوات الصهيونية اعتقلت نور وابنة عمها عهد وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهن بطرد جنود إسرائيليين من باحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي إن السلطات الصهيونية رفضت إطلاق سراح نور، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.