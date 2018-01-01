حزب "الليكود" الصهيوني يقترح فرض سيطرة الكيان على الضفة وغزة وغور الأردن



رفضت حركة فتح، التصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود الصهيوني، بالموافقة على بسط السيطرة الصهيونية على أراضى الضفة الغربية، مؤكدة أن العدو بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته بـ "بقايا عملية السلام".

وذكرت الحركة - فى بيان مساء أمس الأحد - أن هذه الخطوة تمثل نسفا لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزازا لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار رقم 2334، الذى أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هى أراض محتلة.

وأكدت فتح أن الاستيطان والمستوطنين وجودهم غير شرعي، وأنه على الحكومة الصهيونية أن تعى أن اللعب بالخطوط الحمراء سيؤدى إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لكبح جماح هذا الاستهتار والجنون الإسرائيلي.

وتابعت الحركة: "للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المرفوض والمنافى للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادى إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته"، لافتة إلى استمرارها فى الحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أى من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة.