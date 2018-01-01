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قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بالجيزة لمدة يومين

منذ 5 ساعة
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قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بالجيزة لمدة يومين

 


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة ، اليوم الإثنين 1 يناير، عن انقطاع المياه بعدة مناطق بالمحافظة وذلك اعتبارًا من الساعة 8 من مساء يوم غدا الثلاثاء وحتى الساعة 8 من مساء اليوم التالي الأربعاء الموافق 3/1/2018.

والمناطق هي :مساكن الضباط بالرماية ـ اسكان الشباب ـ حدائق الاهرام بطريق مصر اسكندرية الصحراوي ـ المريوطية ـ منشية البكاري ـ الثلاث طوابق ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفرة نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والأمل ـ التعاون ـ المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم بداية من المطبعة حتى ترعة المنصورية، بالاضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس. 

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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