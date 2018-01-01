Responsive image

1
يناير

الإثنين

26º

1
يناير

الإثنين

 خبر عاجل
  • العسكرية تقضي بإعدام المعتقل "محمد جمال" في قضية "سفارة النيجر"
     منذ حوالى ساعة
  • تخفيض الحكم الإعدام على "سارة الصاوي" في قضية "سفارة النيجر" إلى المؤبد
     منذ حوالى ساعة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل مدينتي رام الله والبيرة
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يعتقل 38 فلسطينيًا من الضفة الغربية
     منذ 2 ساعة
  • باكستان.. إصابة (7) أشخاص إثر انفجارين متتابعين بجنوب البلاد
     منذ 2 ساعة
  • إلغاء وتأخر 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعطال فنية وقلة الركاب
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

2:46 مساءاً


المغرب

5:10 مساءاً


العشاء

6:40 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

المزاح القاتل.. خفير يقتل زميلة بخمس طلقات نارية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 117
المزاح القاتل.. خفير يقتل زميلة بخمس طلقات نارية


كشفت مديرية أمن البحيرة، أن خفير فى مزرعة بطريق الدبلوماسيين التابعة لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم، لقي مصرعه على يد زميله بعد وصلة هزار بالسلاح الآلى انتهت بتفريغ 5 طلقات فى رأسه وتوفى فى الحال.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مباحث وادى النطرون بالعثور على جثة خفير داخل مزرعة على طريق الدبلوماسيين بوادى النطرون، وتبين مصرع "محمود ج س 25 سنة" ومقيم الشرقية خفير بمزرعة بوادى النطرون متأثرا بإصابتة بعده طلقات آلية فى رأسه.
 
تبين أن مرتكب الواقعة "سعيد ش م" مقيم بنجع حمادى ويعمل خفير بنفس المزرعة، دارت بينهما وصلة هزار بالسلاح الآلى الخاص بالمتهم وانتهت بإطلاق النار على زميلة وإصابته فى رأسه التى أودت بحياته.
 
تم ضبط المتهم واعترف أنه لم يقصد إطلاق النار على زميله وانهم كانوا فى وصلة هزار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2705 لسنة 2017 إدارى وادى النطرون، أمر المستشار أحمد البيلى وكيل نيابة وادى النطرون بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers