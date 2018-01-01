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المنوفية.. إصابة (7) أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 197
المنوفية.. إصابة (7) أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

 

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أن 7 أشخاص اصيبا إثر نشوب مشاجرة حادة بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.
 
وتلقت الجهات المعنية اخطارا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمدينة منوف دائرة القسم. وبالإنتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول " ص .م. ع " 58 سنه سائق مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر، وآخر قطعى بفروة الرأس والرقبة، ونجليه "م"  30 سنه سباك مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، وآخر قطعى بفروة الرأس، و " ا" 28 سنه ترزى مصابا بجرح طعنى بالصدر واشتباه نزيف به وآخر أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وطرف ثانى "س .م. م" 63 سنه تاجر مصابا بخدوش بالخد الأيسر والرقبة والقدم اليسرى، وأبنائه "ي"  39 سنه تاجر مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس ، "و"  37 سنه تاجر مصابا بجرح بفروة الرأس، و "م"  26 سنه تاجر مصابا بجرح بفروة الرأس.
 
وبسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال قسم منوف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 

 

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