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مصرع وإصابة (3) أشخاص فى مطاردة سيارات بالمنيا

منذ 3 ساعة
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مصرع وإصابة (3) أشخاص فى مطاردة سيارات بالمنيا


توفي شخص، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الإثنين، إثر مطاردة أشخاص لهم بغرض السرقة بمحافظة المنيا.

تلقت الجهات المعنية اخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائى، يفيد بمصرع "احمد ر. ا" 20 سنة عامل و إصابة "ابراهيم ا"32 سنة سائق، و "شعيب ث" 44 سنة سائق آخر، بعد تصادم سيارة تاكس وأخرى ربع نقل بالطريق الدائرى الغربى بالمنيا.
 
 وأشارت التحريات الأولية أن المتوفى والمصاب الأول من إحدى قرى مركز المنيا، كان يقلان سيارة تاكس ويطاردان المصاب الثانى القادم من أسيوط، وهو تاجر مواشى، لعلمهما أن بحوزته مبلغ مالى يقارب مائة ألف جنيه، وأثناء المطاردة حدث الاصطدام بين سيارة التاكس التى يقلها المتوفى والمصاب الأول، وسيارة الربع نقل التى يقلها المصاب الثانى.

تم التحفظ على السيارتين، ونقل المصاب الأول لمستشفى المنيا الجامعى لخطورة حالته، وإصابته بنزيف بالمخ، بينما نقل المصاب الثانى لمستشفى المنيا العام لإصابته بكسر مضاعف بالركبة اليمنى.
 
و تحرر المحضر رقم 95 جنح مركز المنيا لسنة 2018م و تولت النيابة العامة التحقيقات، وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية فى الوفاة من عدمه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، حدوث الوفاة بسبب التصادم، مما أدى إلى كسر بعظام وقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، و فشل حاد فى التنفس، ولا توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، كما قررت موالاة الاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم.
 

 

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