تجديد حبس رئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة

أمرت نيابة الأموال العامة بنيابة وسط القاهرة الكلية، صباح اليوم الاثنين 1 يناير ، بتجديد حبس المهندس "طارق. ص" رئيس حى الموسكي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الرشوة.

وكانت النيابة رفضت فى وقت سابق، استئناف المتهم على قرار حبسه 15 يوما في الواقعة.

وواجهت نيابة الأموال العامة، رئيس الحي بتسجيلات الرقابة الإدارية في واقعة اتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه، من أحد تجار منطقة الموسكى، لمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس.

كانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكى مع رئيس الحى عن إعطائه مبلغا ماليا مقابل تسهيل منحه ترخيصا لممارسة تجارة الملابس فى منطقة الموسكى الشهيرة بالتجارة.