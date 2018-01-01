بورسعيد.. إصابة رقيب و3 مجندين فى حادث انقلاب سيارة



أصيب رقيب شرطة و3 مجندين فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالقرب من كمين البشتيل بمحور 30 يونيو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العسكرى.

تلقت الجهات المعنية إخطارا يفيد انقلاب سيارة شرطة بالقرب من كمين البشتيل على محور 30 يونيو، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد كمال عبد الله 20 سنة مجند" بكدمات وسحاجات بالساق اليمنى، و"محمد السيد عيسى 21 سنة مجند" بكدمات وسحاجات بالقدمين، و"أحمد إسماعيل 23 سنة مجند" صدمة عصبية وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، و"أحمد حجاج 32 سنة رقيب شرطى" بكدمات وسحاجات بالظهر، تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج.