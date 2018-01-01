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العدو الصهيوني يتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 283
العدو الصهيوني يتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة


قامت عصابة العدو الصهيوني، بالتوغل خارج الشريط الحدودى الفاصل، شرقى محافظة خان يونس، جنوبى قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن أربع جرافات عسكرية صهيونية توغلت، قرابة مسافة 50 مترًا، خارج الشريط الحدودى، انطلاقًا من موقع (كيسوفيم) شرقى بلدة القرارة، شرقى خان يونس.

وأضافت، أن الجرافات باشرت على الفور بعمليات تجريف خارج الشريط الحدودي، بإسناد من آليات وجيباتٍ عسكرية تتمركز داخل الشريط الحدودى.

يذكر، أن معظم حدود قطاع غزة شهدت فى النصف الأخير من الأسبوع الماضى توغلاتٍ مماثلة، على طول المناطق الحدودية.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين 26 فلسطينيا من أنحاءِ متفرقة بالضفة الغربية بينهم نائب بالمجلس التشريعى عن كتلة "حماس" البرلمانية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب فى المجلس التشريعى عن حركة حماس ناصر عبد الجواد، بعد اقتحام منزله فى بلدة دير بلوط بضواحى مدينة سلفيت بالضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، و10 مواطنين آخرين من طولكرم.

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