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حبس 8 أشخاص بين ثلاثة موظفين بالشهر العقارى فى الغردقة بتهمة التزوير

منذ 2 ساعة
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حبس 8 أشخاص بين ثلاثة موظفين بالشهر العقارى فى الغردقة بتهمة التزوير


حبست نيابة الغردقة الجزئية، اليوم الإثنين، 8 أشخاص بينهم 3 موظفين بالشهر العقارى بالغردقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير عقود ابتدائية ونهائية للاستيلاء على 120 فدان شمال الغردقة .
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر قد كشفت فى شهر يونيو الماضى استيلاء عدد من المواطنين على قطعة أرض تبلغ مساحتها  120 فدان من أراضى الدولة بجبل أبو شعرة بعقود مزورة .
 
وتبين من تحريات العقيد خالد نبيل فؤاد وكيل مكتب الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر إنذاك  أن 5 مواطنين استولوا على قطعة أرض مساحتها  120 فدان بمنطقة جبل ابوشعرة بمدينة الغردقة تقدر قيمتها بحوالى 150 مليون جنيه.
 
كما تبين من تحريات وكيل الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر أن المواطنين استولوا على قطعة الأرص بمساعدة موظفين بالشهر العقارى  واثنين أخرين بهيئة المساحة بإشهارهم عقود مزورة، وتم إلقاء القبض على المتهمين.
 
 

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