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الاعتداء على الجنود و إهانتهم.. لائحة اتهامات جديدة ضد "نور التميمي"

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 250
الاعتداء على الجنود و إهانتهم.. لائحة اتهامات جديدة ضد "نور التميمي"

قانت النيابة العسكرية الصهيونية، مساء الأحد، بتقديم لائحة اتهام ضد نور التميمي، ابنة عم الفتاة عهد التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.
وتتضمنت لائحة الاتهام ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم.
و قال والد نور التميمي, كان من المقرر عقد جلسة استئناف بناء على طلب النيابة العسكرية، ضد قرار بالإفراج عن نور، أصدرته محكمة "عوفر" العسكرية، الخميس الماضي، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف..
وبعد قرار إلغاء عقد جلسة الاستئناف أبلغت النيابة العسكرية محامي نور بلائحة الاتهام الموجهة ضدها.
وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن نور، اليوم، بعد دفع الكفالة المالية 5 آلاف شيكل، وبسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف ضد قرار إطلاق سراحها.
ولمنع الإفراج عن نور سارعت النيابة بتوجيه لائحة اتهام بحقها.

وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

 

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