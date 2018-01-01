الاحتلال الصهيوني يعتقل 38 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 1 يناير، بشن قوات الاحتلال الصهيوني حملات مداهمة واعتقال في اماكن متفرقة من الضفة الغربية ، ما أسفر عن اعتقال 38 فلسطينيًا .

ونقلت القناة "العشرين" العبرية عن بيان صدر عن الهيئات الأمنية في جيش الاحتلال زعم فيه: "خلال الليلة الماضية اعتقل الجيش والشاباك وحرس الحدود 26 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، وممارسة الإرهاب القومي، والقيام بانتهاكات خطيرة للنظام العام وذلك بحق المواطنين وأمن عناصر الهيئات الأمنية".



بالإضافة لذلك ذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش والأمن اعتقل في الليلة الماضية ذاتها 12 شخصا آخرين، بعد الاشتباه بتورطهم في أعمال شغب في الضفة الغربية. وأدعى الاحتلال أن المعتقلين المذكورين قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات مولوتوف على الجيش.

والجدير بالذكر أن جميع انحاء الأراضي الفلسطينية ، تشهد مواجهات وتظاهرات غاضبة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، ما أسفر عن استشهاد فلسطينين ، وإصابة واعتقال المئات حتى الأن .