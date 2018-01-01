الاحتلال الصهيوني يرسل اخطار بـ هدم منزل أسير لقيامه بعملية طعن

أرسلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، اخطارا لـ والد الأسير يوسف خالد مصطفى كميل من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، بهدم جزء من منزله، وذلك بزعم أن الأسير نفذ عملية طعن ببلدة كفر قاسم أسفرت عن مقتل مستوطن.

وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن كميل في قباطية وسلموه إخطارا بهدم المنزل بعد أربعة أيام، وفتشوا المنزل وعبثوا بمحتوياته.

و اتهم الاحتلال الأسير كميل بالمشاركة مع الأسير محمد زياد أبو الرب في قتل مستوطن، وهدمت منزل الأخير في مطلع الشهر الماضي بالذريعة المذكورة.

وأكد فلسطينيون أن جنود الاحتلال أخبروه أن المنزل سيهدم خلال الأسبوع الجاري في غضون أربعة أيام، متهمين نجله الأسير يوسف بالمشاركة في قتل المستوطن رؤوفين شيمرلينغ في المنطقة الصناعية في كفر قاسم في الرابع من أكتوبر 2017. حيث اعتقلت قوات الاحتلال بعد يومين أبو الرب وكميل واللذين كانا يعملان في المنطقة ووجهت لهما تهمة قتله

وكانت قوات الاحتلال هدمت الشهر الماضي منزل الأسير محمود كميل والذي تتهمه بالاشتراك مع يوسف في قتل المستوطن المذكور.

وحسب جهاز الأمن العام "الشاباك"، فإن الشابين اعترفا، خلال التحقيق معهما، بأنهما قرر تنفيذ عملية طعن ردا على مقتل صديقهم أحمد أبو الرب من قبل قوات الاحتلال على حاجز الجلمة.