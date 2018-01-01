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"عباس" لـ"الكيان الصهيوني": عليكم أن تعيدوا النظر في سياساتكم العدوانية ضد شعبنا

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 224
"عباس" لـ"الكيان الصهيوني": عليكم أن تعيدوا النظر في سياساتكم العدوانية ضد شعبنا


قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم، إن الفلسطينيين يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأميركية انحيازا ودعما لإسرائيل.
وأضاف عباس في كلمته عبر التلفزيون الفلسطيني بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن هذا التحدي يتمثل "بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها التاريخي."
وقال عباس "إن القدس تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها وطابعها والاعتداء على مقدساتها المسيحية الإسلامية".
وأكد أن المدينة المقدسة "بحاجة لوقفة شموخ وإباء من الجميع في العالم فالقدس مدينة السلام كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين".
وتابع قائلا "إن المؤامرة على القدس لن تمر ولن نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية".
وأعلن عباس عن عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني وهو أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني تنوب عن المجلس الوطني خلال الأيام القادمة.
وتعهد عباس بعدم بقاء الوضع القائم. وقال مخاطبا إسرائيل "عليكم أن تعيدوا النظر في سياساتكم وإجراءاتكم العدوانية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا قبل فوات الأوان".
وجدد عباس في كلمته موقفه بأن الولايات المتحدة الأميركية "فقدت أهليتها كوسيط في عملية السلام".

 

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