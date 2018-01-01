أسوان.. إصابة (14) شخص إثر تصادم سيارتين

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أصيب 14 شخص إثر وقوع حادث تصادم على طريق أسوان بين سيارة ميكروباص وآخري نقل، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.

تلقت الجهات المعنية بلاغا بوقوع حادث تصادم لثلاث سيارات، أسفر عن إصابة 14 شخصا.