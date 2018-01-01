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القبض على موظف بمرور شبراخيت بتهمة تقاضي رشوة (20) جنيه

منذ 11 ساعة
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القبض على موظف بمرور شبراخيت بتهمة تقاضي رشوة (20) جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، الإثنين، القبض على موظف بمرور شبراخيت أثناء تقاضيه رشوة قدرها عشرون جنيه، لتجديد رخصة قيادة.

و تمكن ضباط وحدة مباحث المرور بالمديرية من ضبط كل من ، وليد .ا.ا. 40 سنة موظف بقسم مرور شبراخيت ، منتدب من الوحده المحليه لمركز ومدينة شبراخيت ، هشام .ا.ا. 38 سنة سائق، والمقيمان بمدينة شبراخيت حال قيام الموظف بقبول مبلغ 20 جنيهاً من الثاني "على سبيل الرشوة" نظير قيام الأول بسرعة إنهاء إجراءات تجديد رخصة السيارة رقم ب د ج 9257 الخاصه بالثانى ، بمواجهة المتهمان، اعترفا بارتكابهما الواقعة ، و تحرر المحضر اللازم.
 

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