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"جنايات أسيوط" تقضي بإعدام قاتل رئيس محكمة استئناف القاهرة

منذ 11 ساعة
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"جنايات أسيوط" تقضي بإعدام قاتل رئيس محكمة استئناف القاهرة

 حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالإعدام شنقا والسجن المشدد 3 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل رئيس محكمة استئناف القاهرة بمسكنه بمدينة أبنوب بقصد السرقة.
عقدت الجلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي وخلف فاروق عبدالحميد وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.
تعود وقائع القضية رقم 4108 لسنة 2015 جنايات مركز أبنوب، إلى أنه في يوم 11 مارس 2015 ، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب من أحد الأهالى بالعثور على جثة داخل وحدة سكنية بمساكن أبنوب الشعبية.

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