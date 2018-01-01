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إصابة (5) أشخاص فى مشاجرة بمحافظة الدقهلية

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 208
إصابة (5) أشخاص فى مشاجرة بمحافظة الدقهلية


أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بإحدي قرى مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود بلاغ  لمركز شرطة المنزلة، من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بقرية  نبالية، دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول، "منصور ا  م ن" 48 سنة، عامل، مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس ونجله "منصور م  ا"  18 سنة، طالب مصابًا بجرح سطحى بالرقبة وآخر بفروة الرأس، وطرف ثان، أشرف 49 سنة صياد، مصاباً بجرح بالصدر من الناحية اليمنى وآخر بالرقبة من الناحية اليسرى مع اشتباه بنزيف داخلى بالصدر، وعنايات السيد أحمد 38 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعى بالذراع الأيمن، ونجلهما أحمد  18سنة، لايعمل مصاباً بقطع بالأوتار الباسطة للرسغ والإبهام الأيمن وجروح قطعية بالرأس،جميعهم يقيمون بذات القرية.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم بسبب الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى وآلة حادة " سكين " بحوزة الأول من الطرف الأول ، وآلة حادة " شرشرة " بحوزة الأول من الطرف الثانى ، وإحداث الإصابات المشار إليها،

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الإتهام فيما بينهما وتم نقل الأول والثالث من الطرف الثانى إلى مستشفى المنزلة العام ، وتعيين الحراسة اللازمة عليهما، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17 أحوال المركز.

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