الإهمال الطبي يودى بحياة سيدة أثناء الولادة بالدقهلية



أدي الإهمال الطبي المتعمد بحياة سيدة أثناء إجرائها عملية ولادة بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حسب اتهام الزوج للطبيب.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، من السعيد ح.م 49 سنة، عامل ومقيم قرية " كوم النور " دائرة المركز، بوفاة زوجته 39 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية حال إجراء عملية ولادة لها بعيادة خاصة ملك طبيبة بقرية البوها، دائرة المركز، وإتهمها بالإهمال الطبى مما تسبب عنه وفاة زوجته.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ويُرجح عدم وجود شبهة جنائية، تم إخطار نقابة الأطباء بالدقهلية

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13816/2017 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن، توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية " وسُلمت الجثة لذويها.