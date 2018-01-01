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غرق شوارع كفر الزيات بسبب انفجار ماسورة مياه

منذ 7 ساعة
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غرق شوارع كفر الزيات بسبب انفجار ماسورة مياه


سيطرة حالة من الغضب بين أهالي مدينة الزيات بمحافظة الغربية، الإثنين، إثر غرق الشوارع في "المياه" بسبب انفجار إحدى المواسير العمومية بوسط البلدة، ما أسفر عن غلق الطرقات وتعطيل الحركة المرورية وغرق محيط قسم المطافئ وشركة مياه الصرف الصحي ما دفع الأهالي للتقدم بشكاوى إلى غرفة العمليات والطوارئ بديوان مجلس المدينة.

من جانبه وجّه عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اليوم، المهندس محمد حماد مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الزيات، بتشكيل لجنة فنية تضم متخصصين، لصيانة كسر ماسورة المياه العمومية في شارع الجيش أمام مشتل كفر الزيات.

وأكد المهندس محمد حماد مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الزيات، أن سبب كسر الماسورة " تهالكها " وأن تأخر إصلاح الماسورة بسبب وجود أسلاك كهرباء زيتية تحيط بماسورة المياه الرئيسة.

وأشار إلى أنه تواصل مع مسئولي الكهرباء لكن دون جدوى مما دفعه إلى التعامل مع ماسورة المياه من خلال مهندسين محترفين حتى لا تحدث مشكلة لا يحمد عقباها، مشيراٌ أنه خلال ساعات سيتم إصلاح الماسورة وتوصيل المياه للمواطنين.

 

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