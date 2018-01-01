بورسعيد.. وقفة احتجاجية لممرضات الصحة النفسية بسبب الحوافز

نظمت عشرات الممرضات بمستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، اليوم الإثنين، وقفة احجاجية داخل ساحة المستشفى للمطالبة بصرف حافز الإثابة أو كما يطلق عليه كادر الممرضين وقدره 170 % منذ 6 أشهر.

وقالت إحدى الممرضات : "لم نحصل على حافز الإثابة منذ 6 أشهر بنسبة الـ 170 % على الرغم من حصول الموظفين الإداريين بالمستشفى، والذين يتقاضون الكادر شهريًا بنسبة 300 %"، على حد قولهن.

وقامت الممرضات داخل مستشفى النفسية برفع لافتات دون عليها عبارات"عاوزين حقوقنا"، وأخرى للتنديد بغلاء المعيشة.

كما أكدت إحدى الممرضات أن أعباء الحياة في زيادة مستمرة وأنهم لن يستطيعوا مواجهتها في ظل الأوضاع المالية السيئة، موضحة أن المسئولين الكبار على علم بمشكلتهم ولم يهتموا بأمرهم.

ونوهت إحدى الممرضات: "أننا نطالب بصرف الكادر الـ 170 % أسوة بباقي العاملين بمستشفيات النفسية بالمحافظات الأخرى كما نطالب بمحاسبة المسئول عن تأخر صرف تلك المستحقات المالية".