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"حماس" تدعو إلى إعلان "انهيار التسوية" اعتراضا على قرار "الليكود"

منذ دقيقة
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"حماس" تدعو إلى إعلان "انهيار التسوية" اعتراضا على قرار "الليكود"

دعت حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، السلطة الفلسطينية لإعلان "انهيار عملية التسوية"، في إطار مواجهة قرار حزب "الليكود"، والقاضي بالعمل على ضم المستوطنات المُقامة على أراضي الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني.

وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، في تصريح له، إن مواجهة قرار "الليكود" يتطلب "وقف التنسيق الأمني وإعلان انهيار التسوية".

وأضاف القانوع، خلال البيان نفسه: "يجب أن يقابل قرار الليكود بتصحيح مسار منظمة التحرير الفلسطينية نحو خيار الشعب الفلسطينية، المتمثل بالمقاومة لمواجهة وإسقاط مشاريع تصفية القضية واسترداد حقوق الشعب المسلوبة".

ومساء أمس، نددت حركتا "فتح" و"حماس" بقرار حزب "الليكود".

وصادق مركز حزب "الليكود" بالإجماع، ليلة الأحد، على فرض السيادة الصهيونية على مناطق المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مركز الحزب حاييم كاتس، إن "هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى الأبد".

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