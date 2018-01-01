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حركة "حماس" تعرب عن أملها فى توثيق العلاقات مع فنزويلا

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 232
حركة "حماس" تعرب عن أملها فى توثيق العلاقات مع فنزويلا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، عن آمال الحركة فىتوثيق علاقتها مع فنزويلا.

جاء ذلك في رسالة بعثها هنية إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن "حماس"، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في رسالته: "نؤكد على أهمية استمرار فنزويلا في أداء دورها الإيجابي بالدفاع عن الشعوب المتطلعة للحرية، كما نأمل أن تكون هذه الرسالة بداية مهمة لتوثيق العلاقة بين الحركة وكاراكاس، مما يعزز الأمن والاستقرار".

وأشاد بالدور "الإيجابي والمتقدّم" الذي تقوم به فنزويلا لـ"دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدّي لمخططات وإجراءات الاحتلال".

وأكد هنية أن فنزويلا "أثبتت طوال مسيرتها السياسية والوطنية وقوفها إلى جانب شعبنا ودعمها لنضاله ورفضها لكل الممارسات الصهيونية".

جدير بالذكر أن كاراكاس قدمت خلال السنوات الماضية، العديد من المواقف المؤيدة للفلسطينيين، فقد اعترفت بدولة فلسطين في العام 2009، قبل أن تنال عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

ورفعت فنزويلا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين من مجرد ممثلية دبلوماسية إلى مستوى سفارة، منذ منتصف  مايو من العام 2015.

كما أن كاراكاس قطعت جميع علاقاتها الدبلوماسية مع العدو الصهيوني، وطردت السفير الصهيوني وجميع أعضاء الطاقم الدبلوماسي من أراضيها؛ على خلفية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في نهايات العام 2008 وأوائل العام 2009.

 

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