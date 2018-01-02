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فتح طريق "قها" بعد توقفه لفترة بسبب حادث تصادم

منذ 6 ساعة
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فتح طريق "قها" بعد توقفه لفترة بسبب حادث تصادم

أعادت إدارة المرور فتح الطريق الزراعي، أمام قها، وذلك بعد أن تم رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث، ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفيات المختصة إثر وقوع حادث مروع أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بسبب السرعة ووجود متوفى ومصابين.

تم إخطار مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير المباحث والعميد حسام الألفى مأمور قسم قها، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل فى اتجاه بنها – القاهرة فوق كوبرى قها بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة النصف نقل، وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى وجارى فتح الطريق وتولت النيابة التحقيق.

 

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