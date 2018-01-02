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مقاتلات صهيونية تشن غارات جوية على قطاع غزة

منذ يوم
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مقاتلات صهيونية تشن غارات جوية على قطاع غزة


شنت المقاتلات الحربية الصهيونية ، صباح اليوم الثلاثاء 2 يناير ، غارات جوية مستهدفةً مواقع لحركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، ولم يرد حتى الآن أنباء عن إصابات بشرية . 

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان الجيش الصهيوني  قوله ، أن الطائرة استهدفت "مجمعا عسكريا لمنظمة حماس "، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن الغارات وقعت فى خان يونس بجنوب قطاع غزة ودير البلح بوسطه، متسببة بأضرار بدون تسجيل إصابات.

وجدير بالذكر أن ليل الإثنين ، أعلن الجيش عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوب الأراضي المحتلة ، ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى لكن الإذاعة العامة، قالت أن صاروخا انفجر قرب بلدة اسرائيلية لم تحددها.

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