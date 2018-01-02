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الاحتلال يجدد مدة اعتقال فلسطيني ضرير

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 111
الاحتلال يجدد مدة اعتقال فلسطيني ضرير


أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بقيام  قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الصهيوني ، بتجديد الاعتقال الإداري بحق الفلسطيني الضرير "عز الدين" من بلدة "يعبد"، جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية. 


ونقلت وكالة الأناضول عن "احمد عمانة" نجل المعتقل "عز الدين"،  أن سلطات الاحتلال ابلغت والده  بتجديد اعتقاله إداريا، مدة 4 شهور أخرى، بعد أن كان من المفترض أن تنتهي فترة اعتقاله في 19 يناير الجاري. 

وقال "عمارنة" إلى "الأناضول" أن جيش الاحتلال قد اعتقل والده في سبتمبر الماضي ، من منزله في بلدة "يعبد"، وحكم عليه بالاعتقال الإداري مدة 4 شهور، وهو موجود حاليا في سجن "مجدو"، شمالي الأراضي المحتلة . 

وذكر أن والده تعرض للاعتقال الإسرائيلي 5 مرات خلال السنوات السابقة، بمجموع ست سنوات، بتهمة "التحريض"، لا سيما أنه يعمل إماما وخطيبا في أحد مساجد مدينة جنين. 

ومن الممكن أن تمدد السلطات الاحتلال الحكم الإداري مرات عديدة؛ بذريعة أن المعتقل يعرض أمن  الكيان الصهيوني للخطر. 

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات  الهصيونية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر. 

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