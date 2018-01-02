الاحتلال الصهيوني يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء 2 يناير ، بقيام قوات الاحتلال الصهيوني بشن حملة مداهمات واعتقالات خلال ساعات الليلة الماضية ، بحق منازل مواطني الضفة الغربية ، ما أسفر عن اعتقال 12 فلسطينيًا .

وقال الجيش الصهيوني في بيان، الثلاثاء، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ووفق بيانات فلسطينية رسمية ، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الكيان الصهيوني نحو 6400 أسير، منهم 62 سيدة (بينهن 10 قاصرات)، ونحو 300 طفل، ونحو 450 أسيراً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) .

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وتشهد جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات ومواجهات عنيفة بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الصهيوني ، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابي من الفلسطينيين، ويشن الاحتلال يوميًا حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.