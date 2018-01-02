التحقيق مع مُعلم بتهمة اغتصاب طالبة داخل المدرسة



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق عاجل فى واقعة اغتصاب طالبة بالصف الأول الإعدادي ، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الاتهامات المقدمة من جانب والد الطالبة.

جاء هذا بعد ما قررت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استدعاء "م.ال.م" مدرس اللغة الإنجليزية، والمتهم باغتصاب الطالبة" ن. م. أ." بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الفاروق، التابعة لمدارس التربية الخاصة ، للتحقيق معه من جانب إدارة الشئون القانونية بالمديرية لما نسب إليه من اتهامات.

وأضافت أن نيابة المنتزه استمعت لأقوال مديرة المدرسة والتي قالت إنها لا تعلم شيئًا عن الواقعة سوى تحرير والد الطفلة للمحضر، . مشيرة إلى أن المدرسة لا يوجد بها كاميرات للمراقبة،و أنها لو كانت رصدت أي حالات تحرش جنسي بالطالبات كانت ستبلغ عليها في الحال.

وأوضحت أنه في حال ثبوت الواقعة على المدرس سيتم فصله عن العمل في الحال أو نقله لأي مدرسة صنايع بنين.



من جانبه قال والد الطالبة إنه لاحظ انقطاع ابنته التي تعاني من إعاقة ذهنية عن الطعام والكلام، وأصبحت في حالة نفسية سيئة، وبالضغط عليها للحديث قالت إن المدرس "م.ال" "عمل معايا حاجات قلة أدب" ، مشيرة إلى أنه استدرجها إلى إحدى غرف المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا.

وأضاف أنني قمت على الفور بتوقيع الكشف الطبي عليها في إحدى المستشفيات الخاصة لإثبات الواقعة، وحررت محضرًا في قسم شرطة أول المنتزه، وتم تحويل الواقعة للنيابة .