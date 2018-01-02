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غلق ميناء سفاجا بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 3 ساعة
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غلق ميناء سفاجا بسبب سوء الأحوال الجوية


قال المتحدث بإسم هيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، أن حركة الملاحة قد توقفت على الخط الملاحي "سفاجا - ضبا"، نظرًا لإغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الأحوال الجوية منذ أمس واستمرار الإغلاق لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وذلك حفاظًا على سلامة وانتظام الحركة الملاحية.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 755 راكبا وتداول 82 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهم 381 راكبا و12 براد و4 تريلا و1 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكبا و19 براد و3 تريلا و1 سيارة فيما غادرت السفينتان سينا وآيلة و على متنهما 92 راكبا و25 براد و19 تريلا و1 سيارة.

 

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