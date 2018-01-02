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الاحتلال الصهيوني يجري تدريبات عسكرية بذخيرة حية جنوب نابلس

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 246
الاحتلال الصهيوني يجري تدريبات عسكرية بذخيرة حية جنوب نابلس

بدأت قوات الاحتلال الصهيوني ، صباح اليوم الثلاثاء 2 يناير، بإجراء مناورات وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في أراضي خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.

ونقلت وسائل الإعلام عن  عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربا، يوسف ديرية،قوله أن قوات الاحتلال الصهيوني تجرى مناورات عسكرية  بين مساكن المواطنين في خربة الطويل، وسط إطلاق للرصاص، بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وكشف أن المناورات العسكرية تجري  فوق الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية والتي تصل مساحتها لأكثر من 3500 دونم موضحا أن أكثر من 18 عائلة تسكن الخربة، وترفض أوامر الاحتلال بإخلاء المنطقة.

يذكر أن مصادر فلسطينية كانت قد أكدت أن قوات الاحتلال نفذت ليلة أمس مناورات عسكرية على محطة بلدة عرابة جنوب جنين، بمحاذاة طريق جنين- نابلس بالضفة.

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