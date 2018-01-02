Responsive image

-8º

2
يناير

الثلاثاء

26º

2
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • حادث تصادم بين سيارتى ملاكى أعلى كوبرى ستانلى شرق الإسكندرية
     منذ حوالى ساعة
  • نيكي هيلي: سنوقف دعم وكالة "الأنروا" إلى أن يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات مع إسرائيل
     منذ 2 ساعة
  • التحالف بقيادة السعودية ينفي منع دخول مساعدات لليمن
     منذ 2 ساعة
  • الكيان شدد قيود إقرار التخلي عن جزء من القدس في أي اتفاق سلام
     منذ 2 ساعة
  • السجن سنة لعدد من جماهير الأهلي بتهمة ارتداء تيشرت يحمل رقم شهداء بورسعيد
     منذ 2 ساعة
  • الكيان الصهيوني يشدد قيود إقرار التخلي عن جزء من القدس
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

2:47 مساءاً


المغرب

5:11 مساءاً


العشاء

6:41 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجبهة الشعبية تنظم وقفة دعماُ لنائب المجلس التشريعي"خالدة جرار"

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 252
الجبهة الشعبية تنظم وقفة دعماُ لنائب المجلس التشريعي"خالدة جرار"

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، الإثنين، أمام مقر الصليب الأحمر وقفة إسنادية للنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد قرار تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحقها، وللأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تعاني من ظروف صحية صعبة وإصابة خطيرة، وإسنادا لكوكبة من للأطفال الأسرى الذي يحتجزهم الاحتلال في ظروف قاسية.
وقالت وسائل اعلامية أنه "شارك في الوقفة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية بينهم عضو المكتب السياسي للجبهة مسئول فرعها في غزة، جميل مزهر، ولجنة الأسرى في الجبهة ممثلة بمسئولها عضو اللجنة المركزية العامة، علام كعبي، وأعضاء الحملة الدولية للتضامن مع أحمد سعدات، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى للقوى وأمهات وذوو الأسرى".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers