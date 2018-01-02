تكثيف أمني شديد بمشرحة كوم الدكة أثناء تسلم أسر المحكومين الأربعة بالإعدام



كثفت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، من تواجدها بمحيط مشرحة كوم الدكة بالاسكندرية تواجد أمني ، مع تواجد العديد من الأشخاص من أهالي المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم فجر اليوم بسجن برج العرب ، غرب الاسكندرية.

وشددت إدارة السجن من الاحتياطات الأمنية ، منذ أمس ، حيث رفعت الرايات السوداء استعدادا لتنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم ، والذي صدر بحق المتهمين.

كانت إدارة برج سجن العرب قد نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق 5 متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب ، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث إلى مشرحة "كوم الدكة" تمهيدًا لتسليمها لأسرهم.