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تكثيف أمني شديد بمشرحة كوم الدكة أثناء تسلم أسر المحكومين الأربعة بالإعدام

منذ 2 ساعة
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تكثيف أمني شديد بمشرحة كوم الدكة أثناء تسلم أسر المحكومين الأربعة بالإعدام


كثفت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، من تواجدها بمحيط مشرحة كوم الدكة بالاسكندرية تواجد أمني ، مع تواجد العديد من الأشخاص من أهالي المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم فجر اليوم بسجن برج العرب ، غرب الاسكندرية.

وشددت إدارة السجن من الاحتياطات الأمنية ، منذ أمس ، حيث رفعت الرايات السوداء استعدادا لتنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم ، والذي صدر بحق المتهمين.

كانت إدارة برج سجن العرب قد نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق 5 متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب ، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث إلى مشرحة "كوم الدكة" تمهيدًا لتسليمها لأسرهم.

 

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