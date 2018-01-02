الاحتلال الصهيوني يعتقل 12 فلسطينيا ويصادر أموال من بلدة بـ نابلس

قامت الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، باعتقال12 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وصادرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الشواقل بذريعة أنها تستخدم لتمويل أنشطة "إرهابية".

وقالت وسائل اعلامية إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وصادر جيش الاحتلال اموال الفلسطينين من بلدة جماعين قضاء نابلس، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شاب من بلدة عزون والذي تلاحقه منذ ثلاثة أشهر عقب مداهمة مكان اختبائه في بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية، حيث دوهم المنزل وتم تفتيشه واعتقال رضوان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا اخر من مدينة نابلس شمال الضفة.

وذكر فلسطينيون أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب إبراهيم الجبالي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اندلعت بساعات متأخرة من الليل مواجهات واسعة عقب استهداف مركبات للمستوطنين في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من البلدة تلاحقه منذ ثلاثة أشهر.