Responsive image

-8º

2
يناير

الثلاثاء

26º

2
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • حادث تصادم بين سيارتى ملاكى أعلى كوبرى ستانلى شرق الإسكندرية
     منذ حوالى ساعة
  • نيكي هيلي: سنوقف دعم وكالة "الأنروا" إلى أن يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات مع إسرائيل
     منذ 2 ساعة
  • التحالف بقيادة السعودية ينفي منع دخول مساعدات لليمن
     منذ 2 ساعة
  • الكيان شدد قيود إقرار التخلي عن جزء من القدس في أي اتفاق سلام
     منذ 2 ساعة
  • السجن سنة لعدد من جماهير الأهلي بتهمة ارتداء تيشرت يحمل رقم شهداء بورسعيد
     منذ 2 ساعة
  • الكيان الصهيوني يشدد قيود إقرار التخلي عن جزء من القدس
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

2:47 مساءاً


المغرب

5:11 مساءاً


العشاء

6:41 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال الصهيوني يعتقل 12 فلسطينيا ويصادر أموال من بلدة بـ نابلس

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 307
الاحتلال الصهيوني يعتقل 12 فلسطينيا ويصادر أموال من بلدة بـ نابلس

قامت الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، باعتقال12 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وصادرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الشواقل بذريعة أنها تستخدم لتمويل أنشطة "إرهابية".
وقالت وسائل اعلامية إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.
وصادر جيش الاحتلال اموال الفلسطينين من بلدة جماعين قضاء نابلس، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شاب من بلدة عزون والذي تلاحقه منذ ثلاثة أشهر عقب مداهمة مكان اختبائه في بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية، حيث دوهم المنزل وتم تفتيشه واعتقال رضوان.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا اخر من مدينة نابلس شمال الضفة.
وذكر فلسطينيون أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب إبراهيم الجبالي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
كما اندلعت بساعات متأخرة من الليل مواجهات واسعة عقب استهداف مركبات للمستوطنين في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من البلدة تلاحقه منذ ثلاثة أشهر.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers