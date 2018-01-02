الاحتلال الصهيوني يشن غارات على مواقع للقسام

قام الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، بشن غارات على موقع تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت مروحيات سلاح الطيران صاروخين على موقع البحرية غرب خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد فلسطينيون أن مقاومين فتحوا نيران رشاشاتهم صوب مروحية الاحتلال التي كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وزعم الاحتلال، إطلاق صاروخين من قطاع غزة، مساء الاثنين، أحدهما سقط في مجلس أشكول الاقليمي، في حين سقط الآخر داخل حدود غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني، بساعات متأخرة من الليل عن سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحمل جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يحدث في غزة وإطلاق الصواريخ صوب جنوب البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام صهيونية أن الصاروخ الذي سقط في "أشكول" أُطلق من مدينة خانيونس جنوب القطاع، فيما أكد الموقع عدم وجود اصابات.