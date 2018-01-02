عريقات: أمريكا والعدو الصهيوني يدمرون حل الدولتين

أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تصويت الكنيست الصهيوني على قانون "القدس الموحدة" وقرار الليكود بفرض السيادة الصهيونية على الضفة امتدادا لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، "جزء من مرحلة أمريكية صهيونية جديدة فى محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين".

وأضاف عريقات، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس حدد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التى تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذى يتطلب عددا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام وعودة اللحمة لشقى الوطن.

وأكد أن "القيادة ستُسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية مشروعنا الوطني".

وشدد أمين سر تنفيذية المنظمة على أن الإدارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة التى التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية .. مشيرا إلى أن هذا التغير بدأ من تصويت الكونجرس الأمريكى بقطع المساعدات عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة المنظمة فى واشنطن ومن ثم إعلان ترامب بشأن القدس، الأمر الذى حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.

ولفت عريقات إلى أنه تم عقد 36 لقاء مع الإدارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية لكنها أخلّت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس محمود عباس بالقول إن هذه الإدارة لم تعد جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة وقطع الاتصالات معها واعتبر أنها لم تعد راعياً لعملية السلام.