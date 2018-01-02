(20) مليون جنيه خسائر مبدئية فى انفجار صومعة طنطا



قال مصدر مسئول، بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، الثلاثاء، أن الخسائر المبدئية لانفجار صومعة طنطا، يقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وأوضح أن الانفجار، الذى وقع بصومعة تخزين القمح داخل مطحن العاشر من رمضان بمدينة طنطا، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن احتراقها بالكامل، وتفحم عامل، وإصابة 11 آخرين. أدي الانفجار إلي تدمير عربة قطار نقل القمح عبر شريط السكة الحديد، وتلف لوحة التحكم الإلكترونية، وامتداد ألسنة النيران للصوامع، ما نتج عنه توقف المطحن بالكامل عن العمل.

أضاف المصدر، أن الصوامع المحترقة هي المكان الرئيس لتخزين القمح، وبجوارها مطحن لإنتاج دقيق أبيض 82%، والمنوط به توزيع الدقيق على المخابز البلدي التي تنتج الخبز المدعم، موضحا أن الخسائر المبدأية بلغت نحو 20 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن توقف العمل بالمطحن لن يؤثر على إنتاج الخبز المدعم؛ لوجود مطاحن بديلة ومنها مطحن مدينة المحلة الكبرى.