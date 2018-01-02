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إصابة (11) شخص فى حادث تصادم ببني سويف

منذ 7 ساعة
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إصابة (11) شخص فى حادث تصادم ببني سويف


قالت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن 11 شخصًا أصيبا فى حادث تصادم سيارة أجرة بعامود إنارة على طريق قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي كلًا من: شيماء قرني نور الدين 30 سنة كدمات وسحجات، هيام حسن عبد العال 28 سنة كسر بالحوض، صفاء على محمد 42 سنة كدمات وسحجات، ماجدة أحمد عبد الغنى 20 سنة اشتباه كسر بالحوض، مريم محمد رضا 23 سنة اشتباه كسر بالحوض، مروة محمد عامر 26 اشتباه خلع مفصل الكتف، أشرف صادق سيد 38 سنة كدمات بالقدم، محمد رجب محمد 42 سنة كدمات، شريف صابر سيد 40 سنة كدمات، شيماء محمد سيد 12 سنة اشتباه كسر بالحوض، صابر جمال شعبان 26 سنة كدمات باليد اليمنى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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