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إغلاق معمل تحاليل طبية شهير بالإسماعيلية

منذ 7 ساعة
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إغلاق معمل تحاليل طبية شهير بالإسماعيلية

أصدرت السلطات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 847 لسنة 2017 بالغلق الإداري لمركز الهداية للتحاليل الطبية، الكائن في شارع أحمد عرابي فوق مخبز عطا بجوار العيسى للسيارات.

وكانت إدارة العلاج الحر قد أوصت بالغلق الإداري للمركز، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية نتيجة للمخالفة الواردة بمحضر إثبات الحالة والمحرر بمعرفة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية بتاريخ 15 نوفمبر 2017.

وجاءت المخالفات بالمركز في تقرير إدارة العلاج الحر، بأنه غير مرخص ولا يوجد عقد نفايات ولا يوجد طبيب بالمركز ويوجد فني معمل فقط .

 

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