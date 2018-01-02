الإسكندرية.. وفاة طالبة داخل لجنة الامتحانات

توفيت تلميذة بالصف الثاني الإعدادى، اليوم الثلاثاء، داخل لجنة الامتحان بمدرسة "الضوى الخاصة" بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بأن الطالبة "ملك جمال أحمد علي"، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الضوي الخاصة، مقيمة شارع مسجد الأنوار بمنطقة الهانوفيل، وصلت إلى مستشفى مبرة العصافرة الخاصة لاعيائها الشديد، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها، تبين أنها توفت نتيجة إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية.

كانت الطالبة المشار إليها تؤدي امتحان مادة اللغة العربية بالمدرسة المشار إليها، وشعرت بحالة إعياء شديدة وتم نقلها للمستشفى وتوفت.

تم نقل جثة الطالبة المتوفاة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، بالتنسيق مع الأمن الوطني، وتحرر المحضر رقم 107/2018 إداري قسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.