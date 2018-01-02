السجن سنة لعدد من جماهير الأهلي بتهمة ارتداء تيشرت يحمل رقم شهداء بورسعيد

قضت محكمة جنح العامرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ11 أهلاويًا حضوريا، والباقى بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 جنيه لباقي المتهمين غيابيًا فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية "التيشرتات"، وفي القضية الخاصة بالتذاكر المقلدة غرامة 500 جنيه.

وقال المحامى محمد حافظ، إن المتهمين فى قضية "التيشرتات" المدون عليها عبارة 74، موضحًا أن النيابة وجهت لهم تهم حيازة وارتداء تيشرتات عليها عبارات مسيئة تحمل تحريضًا على الشغب وضد الدولة (74 شهيدًا).

وأوضح حافظ، أن المتهمين هم كل من: لؤى أحمد هشام محمود جمال سعيد وعمر محمد لميسى وأحمد حسن يونس عماد شحات مجاهد ومحمد سامى محمد ومحمد عصام حامد والمحمدى رمضان محمدى وعبدالله حسن أحمد ومحمد محمد سيف النصر ومحمد أحمد عويس وسعد محمد سعد وعبدالمنعم رزق عبدالمنعم وأحمد محمد أحمد على ويوسف محمود أمين ومحمد عصام على جبريل ومحمد ممدوح أبو الحجاج ومحمود أحمد أبو الحجاج وعلاء رشدى الورداني وحسين محمد قشوة وأحمد سعد عوض الله وأحمد محمد يوسف وعلاء جمال عبدالناصر وأحمد رضا نادى وعمر صلاح إبراهيم أحمد ومحمد خالد محمد وأحمد ممدوح عبدالحميد ومحمود كمال محمد.

كما أوضح حافظ، أن حكم الغرامة 500 غيابيًا فى قضية "التذاكر المقلدة"، المتهم فيها كل من أيمن أيمن محمد ومحمد عبد العليم عكاشة وإسلام أحمد حسين بتهمة محاولة دخول الاستاد دون تصريح أو مسوغ (تذاكر مقلدة).

وأكد محامى المتهمين، على أن جميع المتهمين الشباب، كلهم مخلى سبيلهم منذ عرضهم على النيابة. كانت نيابة العامرية ثانى بغرب الإسكندرية، قد قررت إحالة قضايا جماهيرالأهلى، الذين كان قد تم القبض عليهم يوم مباراة الأهلى والترجى التونسى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة قضية "التيشرتات" والتذاكر المقلدة.