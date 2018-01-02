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حادث تصادم أعلى كوبري ستانلي وسقوط مواطنين في البحر

منذ 5 ساعة
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حادث تصادم أعلى كوبري ستانلي وسقوط مواطنين في البحر

وقع، قبل قليل، حادث تصادم بين سيارتي ملاكي أعلى كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية؛ مما أدى لاصطدام إحداهما بالسور الحديدي للكوبري.

وذكر شهود عيان أن إحدى السيارتين صدمت عددا من المواطنين أثناء وقوفهم أعلى الكوبرى.

من جانبه  تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من على كوبرى ستانلي نتيجة الحادث.

وتبين بعدها قيام سيارة يقودها طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية،  بالاصطدام بثلاثة أشخاص أعلى كوبري ستانلي؛ مما نتج عنه سقوط الأول ويدعى "محمد حسن شوقي" من أعلى الكوبرى بمياه البحر، وإصابة الثاني أشرف زين العابدين محمد 22 سنة طالب بكلية الحقوق بكسور وكدمات متفرقة، تم نقله للمستشفى الجامعي، والثالث يدعى محمد أحمد محمود الحوفي 21سنه طالب بتجارة الإسكندرية بإصابات سطحية.

ونتج عن الحادث تلفيات بالسيارة المتسببة في الحادث وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وجار البحث بمعرفة الحماية المدنية، عن الشاب الذي سقط بالمياه.

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