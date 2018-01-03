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إصابة 6 مواطنين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

منذ 11 ساعة
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إصابة 6 مواطنين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 6 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة بمحافظة المنيا؛ حيثت لقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم 9786 أجرة مرسى مطروح على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة.

 وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من إسماعيل محمد محمود 47 سنة، وخالد جلال علي 22 سنة، وأحمد محمد أحمد 31 سنة، وفاطمة أحمد محمد 4 شهور، ومحمد أحمد محمد شهرين، ومحمد إبراهيم محمد 48 سنة سائق.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

 

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