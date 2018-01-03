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العدو الصهيوني يوجه (12) تهمة لعهد التميمي

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 222
العدو الصهيوني يوجه (12) تهمة لعهد التميمي


وجه الإدعاء الصهيوني، 12 تهمة إلي الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي بينها صفع جندي قبل نحو أسبوعين وإلقاء الحجارة على القوات الصهيونية في الضفة الغربية.

وتضمنت الاتهامات "إعتداء بظروف خطرة على جنديين، واعاقة عمل الجنود، وتحريض، وتوجيه تهديدات، وإهانة جنود، ومشاركة بأعمال شغب والقاء حجارة في أحداث سابقة".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لعهد وهي تصفع وتدفع الجندي بعيدا عن منزل أهلها.

ووجه الإدعاء الإسرائيلي اتهامات مشابهه لابن عمها نور التميمي ووالدتها التي صورت المقطع الشهير أمام منزل العائلة.

وبينما يقول الإدعاء إن عهد وأقاربها منعوا الجنود من اداء عملهم حيث كانوا يقومون بإبعاد الفلسطينيين المحتجين عن الطريق ومنعهم من إلقاء الحجارة على السيارات المارة أكد والد عهد أن الأسرة دافعت عن منزلها حيث كسر الجنود زجاج نوافذ المنزل واستخدموا القنابل المسيلة للدموع.

وأكد باسم التميمي الناشط الفلسطيني أن ابن عم عهد البالغ من العمر 14 عاما اصيب برصاصة مطاطية في وجهه خلال ذلك اليوم.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية عهد منذ نحو 13 يوما.

وفي الوقت الذي ينتقض فيه متشددون في اليمين الإسرائيلي سكوت الجندي على تصرفات عهد مؤكدين انه أظهر الضعف تجاه الفتاة يدافع الجيش عن الجندي قائلا إنه "تصرف باحترافية وضبط نفس".

 

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